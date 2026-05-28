TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が27日、放送された。元ANZEN漫才のあらぽん（40）がVTR出演した。

あらぽんは「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひょうろくだと思って声かけちゃう説」に登場。縞ハイネックを着たバイきんぐ小峠英二の後ろ姿が、同番組でブレークを果たしたひょうろくと見間違って、あいさつするかを検証した。

あらぽんにとって、ひょうろくは後輩に当たり、よく食事に行く仲だという。テレビ局の廊下でひょうろくとみられる人物を視認し「ひょうろく、ひょうろく」と声を掛けた。さらに近寄った際に、小峠だと判明。通り過ぎるタイミングで「あ、すいません。おはようございます。お久しぶりです」と切り替えた。その上で「後輩のひょうろくにすげー似てるなと思って。ごめんなさい。何か失礼なこと言ってすみませんでした」と謝罪した。

当該VTRをスタジオで見たMCの浜田雅功は「久しぶりに見たな」とツッコミを入れていた。

ANZEN漫才は09年11月、東京・足立区生まれの幼なじみ同士のあらぽんとみやぞんで結成。持ちネタは歌ネタなどで、みやぞんが独学で習得したギター弾き語り、あらぽんがラップを担当することが多い。あらぽんは24年3月末に解散以降、浅井企画に残り、ひょうたん芸人として活動中。みやぞんは現在、フリーに転身。

あらぽんは放送後、自身のXで「水曜日のダウンタウンありがとうございました。久しぶりのテレビ 荒木、元気にやってます」とつづった。