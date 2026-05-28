【モデルプレス＝2026/05/28】歌手でタレントの中川翔子が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの炊き込みご飯を投稿し、話題となっている。【写真】41歳双子出産タレント「彩りも綺麗で食欲そそられます」3合分作った炊き込みご飯◆中川翔子、手作りの炊き込みご飯披露中川は「炊き込みご飯大成功」とつづり、写真を投稿。お茶碗に入った炊き込みご飯のショットを公開している。また、続く投稿で「お米3合ぶん」「