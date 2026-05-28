中川翔子「大成功」3合分の炊き込みご飯作り方公開「彩りも綺麗で食欲そそられます」「健康的で栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】歌手でタレントの中川翔子が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの炊き込みご飯を投稿し、話題となっている。
【写真】41歳双子出産タレント「彩りも綺麗で食欲そそられます」3合分作った炊き込みご飯
中川は「炊き込みご飯大成功」とつづり、写真を投稿。お茶碗に入った炊き込みご飯のショットを公開している。
また、続く投稿で「お米3合ぶん」「鮭フレーク大さじ2 ひじき大さじ2お湯でふやかして にんじん半分千切り 酒しょうゆみりん大さじ2 砂糖かラカントちょっと ほんだし 塩ひとつまみ 味の素」「調味料いれたら3合まで水を入れて 炊きあがったら枝豆をまぜこむ」とレシピを記し「うまま！」とコメントを残している。
この投稿には「美味しそう！食べたいです」「レシピ公開ありがたい」「真似します」「彩りも綺麗で食欲そそられます」「健康的で栄養満点です」「大成功おめでとうございます」「愛情たっぷりなのが伝わってくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「彩りも綺麗で食欲そそられます」3合分作った炊き込みご飯
◆中川翔子、手作りの炊き込みご飯披露
中川は「炊き込みご飯大成功」とつづり、写真を投稿。お茶碗に入った炊き込みご飯のショットを公開している。
また、続く投稿で「お米3合ぶん」「鮭フレーク大さじ2 ひじき大さじ2お湯でふやかして にんじん半分千切り 酒しょうゆみりん大さじ2 砂糖かラカントちょっと ほんだし 塩ひとつまみ 味の素」「調味料いれたら3合まで水を入れて 炊きあがったら枝豆をまぜこむ」とレシピを記し「うまま！」とコメントを残している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう！食べたいです」「レシピ公開ありがたい」「真似します」「彩りも綺麗で食欲そそられます」「健康的で栄養満点です」「大成功おめでとうございます」「愛情たっぷりなのが伝わってくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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