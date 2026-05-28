せっかく足裏から骨盤、股関節と整えても、合わない靴を履いていたら台無し。一気にまた足裏から骨格が崩れてしまう。“足裏歩行”ができる、自分にフィットする靴を選んで、正しい姿勢と美脚をキープしよう。靴選びの前に、こちらの記事もチェック！美脚への道は足裏から！ 理論＆実践を解説美脚作りに骨盤が大切な理由は？ 理論＆実践を解説美脚づくりの達人神谷かのみさんALA美脚学校Ⓡ主宰。自身の下半身コンプレックスを