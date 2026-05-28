【モデルプレス＝2026/05/28】元AKB48でタレントの西野未姫が5月27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長女と家で過ごす様子を公開した。【写真】第2子出産の27歳元AKB「お目々パッチリで可愛い」1歳半長女顔出し◆西野未姫、長女の成長を報告「お歌を歌えるようになりました」西野は動画冒頭で、「1歳半になったので、成長記録を報告したいと思います」と伝え、自宅で長女と過ごす様子を公開。「にこちゃんお歌を歌えるようにな