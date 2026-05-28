第2子出産の西野未姫、1歳半長女顔出しで“成長記録”公開「お歌上手ですごい」「お目々パッチリで可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/28】元AKB48でタレントの西野未姫が5月27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長女と家で過ごす様子を公開した。
【写真】第2子出産の27歳元AKB「お目々パッチリで可愛い」1歳半長女顔出し
西野は動画冒頭で、「1歳半になったので、成長記録を報告したいと思います」と伝え、自宅で長女と過ごす様子を公開。「にこちゃんお歌を歌えるようになりました」と報告し、実際に長女が「きらきら星」を歌ってみせると、西野は「すごい！」と満面の笑みで絶賛した。
また、長女が保育園に通い始めて2週間ほど経った近況も明かし、「だいぶ慣れてきて、慣らし保育の様子とかだと結構泣いてたんだけど、昨日初めて1回も泣かなかったの」と、娘の成長を愛おしそうに喜んだ。さらに、前日に西松屋で購入したという長女の保育園着を披露。アンパンマンがプリントされた服や、リボンがあしらわれた可愛らしいTシャツなどを1着ずつ丁寧に紹介した。
この投稿にファンからは「娘さん大きくなった」「お目々パッチリで可愛い」「お歌上手ですごい！」「癒される」などの声が届いている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年5月8日には第2子男児・頑馬（がんば）くんを出産した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の27歳元AKB「お目々パッチリで可愛い」1歳半長女顔出し
◆西野未姫、長女の成長を報告「お歌を歌えるようになりました」
西野は動画冒頭で、「1歳半になったので、成長記録を報告したいと思います」と伝え、自宅で長女と過ごす様子を公開。「にこちゃんお歌を歌えるようになりました」と報告し、実際に長女が「きらきら星」を歌ってみせると、西野は「すごい！」と満面の笑みで絶賛した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿にファンからは「娘さん大きくなった」「お目々パッチリで可愛い」「お歌上手ですごい！」「癒される」などの声が届いている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年5月8日には第2子男児・頑馬（がんば）くんを出産した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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