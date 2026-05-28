格闘技大会「BreakingDown(ブレイキングダウン)」の和田悟プロデューサーが28日、自身のXを更新。27日に配信されたBreaking Down20オーディション Vol.1についての対応を謝罪した。6月14日に迫ったBreaking Down20のオーディションが27日に配信された。この日は審査員として、実業家でキックボクサーの田中雄士が登場。だが用意されたいすは小学生用の小さな机で、「どうなってんだよ！」と驚く田中に和田氏は「ゆうじさんに一