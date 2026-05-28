格闘技大会「BreakingDown(ブレイキングダウン)」の和田悟プロデューサーが28日、自身のXを更新。27日に配信されたBreaking Down20オーディション Vol.1についての対応を謝罪した。

6月14日に迫ったBreaking Down20のオーディションが27日に配信された。この日は審査員として、実業家でキックボクサーの田中雄士が登場。だが用意されたいすは小学生用の小さな机で、「どうなってんだよ！」と驚く田中に和田氏は「ゆうじさんに一番似合う机を美術さんに用意してもらった」と明かした。

その後、“アウトローのカリスマ”の異名を持つ瓜田純士と言い合いになり、瓜田が田中に不意打ちで頭突きを食らわせると会場は騒然。ネット上では「やりすぎでは」などとさまざまな声が上がった。

これらの声を受け、和田氏は「昨日配信されたBreaking Down20オーディション Vol.1にて、冒頭田中雄士さんに違うサイズの椅子を用意した件について謝罪させていただきます」と投稿。「Breaking Downに協力的に参加してくださる田中さんのご厚意を履き違え、思慮に欠けた対応をとってしまいました。今回、特別審査員として田中さんにオーディション参加を打診させていただいた中で、私の安直な考えで田中さんの格を下げるような演出に至りました。改めまして、この度は誠に申し訳ございませんでした」とつづった。