友人Aの話です。家族写真をゆっくり残したいと準備していたはずが、思わぬ形で人数が増えていきました。その場で起きた出来事に、Aは何を感じたのでしょうか。 重なる予定 「一緒に撮ろうよ」義実家に帰省するタイミングで子どもたちもそろい、夫の誕生日も近かったため、私はスタジオを予約して家族写真を撮る予定を立てていました。みんなで写真を撮ったのは、子どもが生まれた時以来。成長した姿を残しておきたいと思