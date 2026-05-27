タレントの武井壮さんが2026年5月27日にXを更新し、「本質が分かる前に 偏った感情任せの言葉が溢れて 全員が萎縮して不必要な責任を問われる事が多すぎるよ」などと訴え、注目を集めている。「何でもかんでも謝罪して 何でもかんでも辞任する」武井さんは投稿で「過剰に人を保護するくせに 過剰に人を叩いて潰す何でもかんでも謝罪して 何でもかんでも辞任する」と切り出し、「なんでもないこと大騒ぎ とんでもないことほど放置