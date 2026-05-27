元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に27日、出演。25日に18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督が26日に辞任したことを受け、「私は阿部一家をしっかりと応援していきたいなと思います」と宣言した。26日の阿部監督の謝罪会見では、暴行の被害を訴えた長女の手紙が代理人弁護士によって読み上げられた。長女は、「殴る、蹴るの事実はな