元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に27日、出演。25日に18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督が26日に辞任したことを受け、「私は阿部一家をしっかりと応援していきたいなと思います」と宣言した。

26日の阿部監督の謝罪会見では、暴行の被害を訴えた長女の手紙が代理人弁護士によって読み上げられた。長女は、「殴る、蹴るの事実はなかった」とし、チャットGPTに相談したところ、児童相談所への相談を提案され、児相に相談。その後、児相が警視庁に通報した結果、警察官が自宅に駆けつけ、阿部監督を現行犯逮捕したとの説明がなされた。

阿部監督は、長女と次女のけんかをやめさせようとして、長女から言い返されたために、「かっとなった」ために長女を押し倒す行為につながったとされる。

26日に公表された長女の手紙では、「ChatGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所があるということで、電話をさせていただきました。どのようにすればわからないと相談しましたが、どうすればいいかといった意向が聞かれることなく警察に通報されるという結果になってしまいました。警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました。みなさんをお騒がせしてしまい大事になったこと深く反省しております。大変申し訳ありません」と記されている。

武田アナは、「今回、本当に結果的には大事になってしまったんですけれども、おそらく父はね、娘にいい娘になってほしいという思いがあったと思いますし、お嬢さんもね、いい父親になってほしいっていう思いがあったと思うんですね」と、前監督と長女の気持ちを慮った。

その上で「お互いに相手に対してこう良き人であってほしいと願うっていうのは、あのとても尊い心だというふうに、これフランスの哲学者も言っています」とし、「私は阿部一家をしっかりと応援していきたいなと思います」と語った。

前監督の辞任発表、謝罪会見の場で公開された長女の手紙の内容を受け、武田は「今回、誤解や誤った情報を正したいという思いから長女が手紙で当時の詳細を明かしました。手紙の中では父とは既に仲直りをしていますのでご安心くださいとつづっていらっしゃいまして、親子の間ではすでに解決しているということです」と現状を説明した。

その後、武田アナは「一方で今回のケースを通して家庭内の暴力、親が子に対して手を上げるということに対して、行政や社会、そして私たち一人一人がどう向き合うべきかを考えることが大切なのかなあという気もいたします」と問題提起していた。