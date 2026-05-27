梅ドリンクを早く楽しみたい！驚きの冷凍ワザ 最短1日で梅ドリンクを楽しめる、驚きの梅仕事ワザをご紹介。梅を冷凍することで抽出が早まり、短期間で飲みごろを迎えられます。 たった1日でおいしいジュースに1週間かけてたっぷり仕込む10日〜2週間で飲みごろに砂糖の選び方もポイント 梅の実がスーパーに並び始めて、梅酒やシロップを仕込むのが楽しい季節になりました。飲めるようになるまで約1カ月かかるものですが、楽しみ