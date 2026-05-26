【モデルプレス＝2026/05/26】ファミリーマートから、テレビ神奈川の情報番組「猫のひたいほどワイドNEO」とのタッグによる新商品3種類が、5月26日（火）から関東地方のファミリーマート約4,800店にて発売される。コラボ第2弾では、本格家系ラーメンや弁当、県産牛乳入りホイップ使用のパンといった、地域密着系のメニューが並ぶ。【写真】ファミマ×tvk人気番組のコラボ第2弾ラインナップ◆【関東地方限定】ファミマに神奈川の“