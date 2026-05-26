ファミマ×「猫ひた」が再タッグ、ナポリタン弁当や横浜家系ラーメンなど神奈川の“美味い”が勢揃い
【モデルプレス＝2026/05/26】ファミリーマートから、テレビ神奈川の情報番組「猫のひたいほどワイドNEO」とのタッグによる新商品3種類が、5月26日（火）から関東地方のファミリーマート約4,800店にて発売される。コラボ第2弾では、本格家系ラーメンや弁当、県産牛乳入りホイップ使用のパンといった、地域密着系のメニューが並ぶ。
【写真】ファミマ×tvk人気番組のコラボ第2弾ラインナップ
昨年、ファミリーマートとテレビ神奈川とのタッグでは地産食材「湘南ゴールド」を使用したパン・デザート計3種類を発売し、好評を博したことを受けて第2弾が実現した。今回は「神奈川の味」をテーマに、番組出演者と試食やパッケージデザインの打ち合わせを重ねて開発。神奈川の魅力と番組の熱量が詰まった自信作となっている。
まず「ナポリタン＆バター風味ケチャップライス」は、横浜で誕生したと言われる洋食「ナポリタン」と、食欲を掻き立てるバターソースと彩り豊かなミックスベジタブルをあしらったケチャップライスを組み合わせた一皿。ボリューム満点でありつつ、最後まで飽きのこない贅沢な味わいを実現している。
「横浜家系 豚骨醤油ラーメン」は醤油のキレと豚骨の濃厚な厚みを絶妙なバランスで整えた本格スープに、スープがよく絡む食べごたえのある中太麺を合わせた。別添の海苔を添えることで、磯の香りと共に家系ラーメンならではの醍醐味を存分に堪能できる。さらに、地産原料である神奈川県産牛乳を使用したホイップを贅沢にトッピングした「ホワイトクロワッサン（神奈川県産牛乳入りホイップ）」も登場。白と赤のしっとりとした生地に、牛乳の風味を活かした甘すぎないホイップをサンドしており、ティータイムのご褒美にもぴったりだ。
発売にあたり、番組火曜日MCを務める鎌苅健太は、「なんと嬉しい事でしょうか」「店頭に並ぶ日が待ち遠しいです」と喜びを述べ、テレビ神奈川の小池れいあアナウンサーも「今年は全3種どれも『神奈川推し』なのが魅力的！神奈川県産牛乳入りホイップをたっぷり挟んだクロワッサンは、生地のもちっとした食感とホイップが濃厚でもくどくない甘さが病みつきです。また、横浜家系ラーメンは再現度が高く本格的。横浜発祥のナポリタンはケチャップライスとセットで、なんて贅沢なのでしょう…」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
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◆【関東地方限定】ファミマに神奈川の“美味い”が登場
昨年、ファミリーマートとテレビ神奈川とのタッグでは地産食材「湘南ゴールド」を使用したパン・デザート計3種類を発売し、好評を博したことを受けて第2弾が実現した。今回は「神奈川の味」をテーマに、番組出演者と試食やパッケージデザインの打ち合わせを重ねて開発。神奈川の魅力と番組の熱量が詰まった自信作となっている。
◆本格スープの家系ラーメンやボリューム満点の弁当
まず「ナポリタン＆バター風味ケチャップライス」は、横浜で誕生したと言われる洋食「ナポリタン」と、食欲を掻き立てるバターソースと彩り豊かなミックスベジタブルをあしらったケチャップライスを組み合わせた一皿。ボリューム満点でありつつ、最後まで飽きのこない贅沢な味わいを実現している。
「横浜家系 豚骨醤油ラーメン」は醤油のキレと豚骨の濃厚な厚みを絶妙なバランスで整えた本格スープに、スープがよく絡む食べごたえのある中太麺を合わせた。別添の海苔を添えることで、磯の香りと共に家系ラーメンならではの醍醐味を存分に堪能できる。さらに、地産原料である神奈川県産牛乳を使用したホイップを贅沢にトッピングした「ホワイトクロワッサン（神奈川県産牛乳入りホイップ）」も登場。白と赤のしっとりとした生地に、牛乳の風味を活かした甘すぎないホイップをサンドしており、ティータイムのご褒美にもぴったりだ。
発売にあたり、番組火曜日MCを務める鎌苅健太は、「なんと嬉しい事でしょうか」「店頭に並ぶ日が待ち遠しいです」と喜びを述べ、テレビ神奈川の小池れいあアナウンサーも「今年は全3種どれも『神奈川推し』なのが魅力的！神奈川県産牛乳入りホイップをたっぷり挟んだクロワッサンは、生地のもちっとした食感とホイップが濃厚でもくどくない甘さが病みつきです。また、横浜家系ラーメンは再現度が高く本格的。横浜発祥のナポリタンはケチャップライスとセットで、なんて贅沢なのでしょう…」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
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