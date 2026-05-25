ひとりの作り手が紡ぐ… こだわりのパンを稲沢で 愛知県稲沢市にあるベーカリー『BOULANGERIE Mimosa(ブーランジェリー・ミモザ）』が2026年6月にオープン4周年を迎えます。 『ブーランジェリー・ミモザ』は、ひとりの作り手が想いを込めてパンを製造しているベーカリーです。効率よりも丁寧さを優先し、時間と手間を惜しまない製法を大切にしています。 クロワッ