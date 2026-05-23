16-17シーズンにマンチェスター・シティの指揮官に就任したペップ・グアルディオラ監督。契約は来季までだが、クラブから正式に今季限りでの退任が発表された。『Sky Sports』ではペップがシティに在籍した10シーズンを回顧。唯一の心残りとして、初年度に元イングランド代表ジョー・ハートに活躍の機会を与えなかったことを挙げた。「告白しなければならないことがある。それはジョー・ハートに実力を証明する機会を与えなかった