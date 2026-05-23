16-17シーズンにマンチェスター・シティの指揮官に就任したペップ・グアルディオラ監督。契約は来季までだが、クラブから正式に今季限りでの退任が発表された。



『Sky Sports』ではペップがシティに在籍した10シーズンを回顧。唯一の心残りとして、初年度に元イングランド代表ジョー・ハートに活躍の機会を与えなかったことを挙げた。



「告白しなければならないことがある。それはジョー・ハートに実力を証明する機会を与えなかったことだ。彼がどれほど優れたGKだったか。そうするべきだった」





「時には決断を下す必要もあるが、公平さを欠いてしまうこともある。時が立ち、知識が増えるにつれて、後悔するようになった」ペップは16-17シーズンにシティの監督に就任し、まず手を付けたのはGKの補強だった。古巣であるバルセロナからクラウディオ・ブラボを獲得した。ブラボはペップの思考を体現できる足元のスキルを持っており、ハートとは対照的な存在だった。ハートはビルドアップよりもセービングを強みとするイングランドらしいGKだが、当時のペップの考えには合わず、その後は出場機会を得るため、レンタル移籍を繰り返している。ただ、このブラボも思ったようにチームに貢献できず、シティは翌17-18シーズンにベンフィカからエデルソンを獲得。この補強が大当たりとなり、エデルソンはペップ・シティを象徴するGKとなった。そんなエデルソンも夏の移籍市場でシティを退団している。後任はジャンルイジ・ドンナルンマとジェイムズ・トラフォードの2人。どちらも最低限の足元のスキルは備えているが、どちらも最大の強みはセービングとなっている。ペップにとって今季が最終シーズンということもあるが、監督にとってGKに求めるスキルが変化しているのかもしれない。