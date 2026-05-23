普段パチンコホールに縁がないみなさん。みなさんは、あの建物の中で、一体どれだけのお金が溶けているか、ご存じだろうか。よく言われる話として、パチンコ屋に行く人間の9割は負けて、1割は勝っているなんて話もある。実際の割合は分からないんだけども、まあ過半数の人間が負けてくれないと、あんな建物の光熱費も新台導入費用も賄えないわな。なのでパチンコホールに行く人間というのは、そのほとんどがしっかり負けているのだ