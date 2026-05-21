スマートバリューは急反騰している。きょう午前１１時ごろ、同社の社用車管理ソリューション「ＣｉＥＭＳ（シームス）」シリーズについて、日本カーソリューションズ（東京都千代田区）とセールスパートナー契約を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。オートリース保有台数約７０万台に上る日本カーソリューションズの