大西大通り線は国道１６号（手前）から西側（奥）に約１キロにわたって整備が計画されている＝２０日、相模原市緑区リニア中央新幹線の新駅建設が進む相模原市緑区の橋本駅周辺で、市が整備を計画している道路「大西大通り線」を巡り、市は２０日、都市計画法に基づく県への事業認可申請を２２日に行うと発表した。立ち退きを迫られる住民らの根強い反対を踏まえて申請を留保してきたが、一定の説明は尽くしたと判断。リニア開業