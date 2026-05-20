2017年ドラフト2位で中日入り…1軍登板は1試合、今季はメキシコでもプレー元中日で、18日にハヤテベンチャーズ静岡への入団が発表された石川翔投手が20日、自身のインスタグラムを更新した。脊髄梗塞を発症し、腰から下の感覚が一切ないことを明かした。それでも、プレーヤー復帰に向けての思いを綴っている。石川は青藍泰斗高から2017年ドラフト2位で中日入り。2018年10月13日の阪神戦で初登板初ホールドを挙げたが、1軍登板