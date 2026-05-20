社会人チームの日本一を決める都市対抗野球の予選が始まっていて、次の土日に2次予選・東北大会に出場する2チームが決まります。土曜日に初戦を迎えるのが、発足したばかりの山二です。目指すのは、ずばり、全国大会出場です。ガソリンスタンドなどを展開する秋田市の企業「山二」の社会人野球チーム。県内外から22人の選手が集まり、今年3月に活動をスタートさせました。選手兼監督を務めているのはプロ