社会人チームの日本一を決める都市対抗野球の予選が始まっていて、次の土日に2次予選・東北大会に出場する2チームが決まります。



土曜日に初戦を迎えるのが、発足したばかりの山二です。



目指すのは、ずばり、全国大会出場です。



ガソリンスタンドなどを展開する秋田市の企業「山二」の社会人野球チーム。



県内外から22人の選手が集まり、今年3月に活動をスタートさせました。





選手兼監督を務めているのはプロ野球、巨人の選手だった田中太一さんです。別の社会人チームを経て、5年前に妻の実家がある能代市に移住してきた田中さん。選手たちには、まずは元気よくプレーしようと伝えています。チームは都市対抗野球大会の予選に向け、守備力の向上に力を入れてきました。チームは33歳の田中さんを除くと、18歳から25歳までの若手選手が中心です。中でも、創部を心待ちにしていたのが内野手の亀卦川祥太選手です。チームで唯一、野球部が出来る前に山二に入社していました。若手選手たちは全員、働きながら練習を重ねています。亀卦川祥太選手「例えば野球をやっているから業務お粗末とか、業務をやっているから野球お粗末ってのはなくしていきたいので、そこはしっかり会社に対しての恩返しという意味ではどちらも粗末にならないようにはしていますね」柴田光太郎アナウンサー「会社員働きながらの野球どう？」亀掛川選手「楽しいですね、年も近い子が多いのでかなり楽しくフレッシュにやっていますね」宮城出身の亀卦川選手は、中学を卒業すると兄と同じ、秋田修英でプレー。キャプテンとして臨んだ2018年の秋の県大会で学校初の優勝に輝くと、秋の東北大会ではベスト8の成績も残しました。宮城の大学を経て、3年前に就職したのが山二です。午前に練習がない日は朝8時前に出勤している亀卦川選手。営業部の一員として働いています。営業マンとして、商談をしたり見積りなどの資料を作ったり、日々、取引先と向き合っています。同じ部署には入社1年目の野球部の後輩も。グラウンドの外でも部員を引っ張っています。石井夢沙士選手「基本野球もお仕事もずっと真面目にやっているので飲みの場とかは盛り上げ役になってくれているのでそこは意外なところかなと思います」柴田アナ「そうなんですか？亀卦川さん」亀卦川選手「そんなことないっすよ真面目です、フフッ」亀卦川祥太選手「仕事でもお客様と自分、野球でも一人一人の努力を知らないとなかなかそのチームワークっていうところにおいては上がっていかないのかなと思うので、その関係性っていうところはどちらとも必要なところであり通ずるところかなと思います」チーム発足から約2か月。選手たちは仕事と両立しながら練習に励んできました。部員のほとんどがこの春入社したばかりですが、亀卦川選手は3年目。野球でも仕事でも頼りになる存在です。草野球チームでプレーしていた亀卦川選手が社会人野球のチームの一員に。感謝の気持ちとともに勝利への思いが強くなっています。亀卦川祥太選手「まずは1打席だったりだとかボール飛んできたときの1球っていうのをまずはしっかり大事に大切に。あとはどんな時でも一生懸命笑顔で楽しくプレーをしたいっていうのはありますので、そういったプレーの姿だったりだとか最後まであきらめない姿勢を見せたい」目標とする全国の舞台へ。山二の初戦は23日土曜日です。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢秋田市のさきがけ八橋球場で行われる一次予選は、4チームで争います。山二は初戦でJR秋田と対戦します。トーナメントで敗れた3チームは、日曜日の第2代表決定トーナメントに回ります。選手たちが全力を出し切れることを期待したいと思います。※映像の一部をカットしています※5月20日午後6時15分のABS news every.でお伝えします