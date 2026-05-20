大館市の小学生が、アユの稚魚約2万匹を米代川へ放流しました。子どもたちは「大きくなってね」と声をかけながら、元気に稚魚を送り出しました。日差しがたっぷりと降り注いだ大館市。市内を流れる米代川の河川敷に集まったのは、成章小学校の全校児童57人です。多くの生き物がすんでいる清流・米代川で代表的な魚の1つがアユです。例年、4月下旬から5月中旬にかけて海から遡上し、秋まで米代川で過ごします。この稚魚の放流は、子