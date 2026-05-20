大館市の小学生が、アユの稚魚約2万匹を米代川へ放流しました。



子どもたちは「大きくなってね」と声をかけながら、元気に稚魚を送り出しました。



日差しがたっぷりと降り注いだ大館市。



市内を流れる米代川の河川敷に集まったのは、成章小学校の全校児童57人です。



多くの生き物がすんでいる清流・米代川で代表的な魚の1つがアユです。



例年、4月下旬から5月中旬にかけて海から遡上し、秋まで米代川で過ごします。





この稚魚の放流は、子どもたちに生き物や自然の大切さを知ってもらい豊かな自然を引き継いでもらおうと、DOWAホールディングスなどが2017年から続けているものです。10年目を迎えたことしは、体長6センチほどのアユの稚魚、約2万匹を米代川に放流しました。5年生「緊張したけれども、アユが元気に育つように願いをこめて流しました」記者「どんなふうに大きくなってほしい？」6年生「でっかく 顔つきがいい」5年生「アユが、喜ぶようないい川になってほしいです」6年生「命とかが大事さが伝わってくるので、魚とか虫とかもこれからは大事に、見つけたらしていきたいなと思います」明治から昭和にかけての米代川では、上流の鉱山開発などで水質の汚染が目立ちました。いまの豊かな自然環境を守り続けなければいけないという思いがこめられた、稚魚の放流。アユは2か月ほどで、約20センチまで成長するということです。※5月20日午後6時15分のABS news every.でお伝えします