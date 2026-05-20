5月20日 発表 バンダイは5月20日、たまごっちシリーズの液晶玩具「Tamagotchi Paradise」にて発生している不具合について、お知らせを掲載した。 「Tamagotchi Paradise」では、30さい以上まで成長したたまごっちが死亡した際には「大往生」の特別な演出、「ほしをみる」画面での特別な表示、育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生するという。 しかし、256さい以上