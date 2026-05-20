5月20日 発表

バンダイは5月20日、たまごっちシリーズの液晶玩具「Tamagotchi Paradise」にて発生している不具合について、お知らせを掲載した。

「Tamagotchi Paradise」では、30さい以上まで成長したたまごっちが死亡した際には「大往生」の特別な演出、「ほしをみる」画面での特別な表示、育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生するという。

しかし、256さい以上の特定の年齢帯まで成長したたまごっちが死亡した場合に、年齢が正常に表示されない、「ほしをみる」画面での特別な表示がされない、育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生しないという不具合が発生することを確認したとのこと。

お知らせ内では「長い時間をかけ、愛情をもって大切に育てていただいたにもかかわらず、このような不具合によりご期待を損ねる結果となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。」とのお詫び文も掲載。

なお、本不具合については、交換対応の予定はないとしている。

□「Tamagotchi Paradiseに関するお知らせ」のページ

発生中の不具合について

1. 年齢が正常に表示されない

2. 「ほしをみる」画面での特別な表示がされない

3. 育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生しない

1の不具合が発生する特定の年齢帯

・256さい～

2、3の不具合が発生する特定の年齢帯

・256さい～285さい

・512さい～541さい

・768さい～797さい

Tamagotchi Paradiseに関するお知らせ



平素よりTamagotchi Paradiseをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。



Tamagotchi… - 【公式】たまごっち (@TMGC_net) May 20, 2026

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