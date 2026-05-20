JR東日本の〈Suica〉のキャラクター「Suicaのペンギン」と『オレンジページ』のコラボ付録が、今年も実現しました。8/2増刊号、8/3増刊号では、特別付録で「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ」が登場します！絵柄や色合わせがとってもかわいく、大きめサイズで使い勝手バツグンです♪デザインはキュートな2種！1.〈ピンクグレー〉（8/2号増刊付録）ビビッドなピンクの持ち手とファスナーがポイント。風呂敷を持って仲良くショ