Suicaのペンギン最新付録！超大容量の『Big保冷トート』予約開始♪使い方レポ

JR東日本の〈Suica〉のキャラクター「Suicaのペンギン」と『オレンジページ』のコラボ付録が、今年も実現しました。8/2増刊号、8/3増刊号では、特別付録で「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ」が登場します！

絵柄や色合わせがとってもかわいく、大きめサイズで使い勝手バツグンです♪

デザインはキュートな2種！

1.〈ピンクグレー〉（8/2号増刊付録）

ビビッドなピンクの持ち手とファスナーがポイント。風呂敷を持って仲良くショッピングするSuicaのペンギンにきゅん♡とします。

2.〈チョコミント〉（8/3号増刊付録）

明るいミントグリーンとブラウンの組み合わせが目を引く〈チョコミント〉。アイスクリームの絵柄とぴったりの色合わせです。

こんなに便利！ 使える！

1. 大容量！ ペットボトルや大きな肉パックもすっと入る

縦32×横45×まち13cmと大きめサイズなので、2リットルのペットボトルや牛乳パックも寝かせずに入れられます。まとめ買いしたい肉の大容量パックもそのまま入れられて便利！

運びにくいケーキの箱（5号まで）もおまかせ！

柔らかい素材なので、折りたたんで小さくして持ち運べます。

2. レジャーのお供にもおすすめ！

汚れにくく、ぬれてもさっと拭けばOK！ おやつや飲み物を入れて、プールや海などのレジャーに持っていくのもおすすめです。

数量限定なのでお早めに、2026年7月17日（金）発売の『オレンジページ 8/2号増刊』『オレンジページ 8/3号増刊』を全国の書店、一部ネット書店でチェックしてくださいね。

↓予約はこちらから↓

8/2号増刊〈ピンクグレー〉

Amazon

楽天ブックス

セブンネット

HMV&BOOKS online

8/3号増刊〈チョコミント〉

セブンネット

HMV&BOOKS online

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。品切れの際は、ご容赦ください。

※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。

※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします。

※写真は使用イメージです。トートバッグ以外の商品は含まれません。

※素材の特性上、梱包により未使用の状態でも表面にしわが見られる場合があります。中に物を入れてご使用いただくうちに、しわは徐々に軽減されます。



ⒸChiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

※SuicaはJR東日本の登録商標です。※SuicaのペンギンはJR東日本のSuicaのキャラクターです。