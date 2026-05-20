きょう20日に放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(毎週水曜24:24〜)の第8話で、星野家にさらなる波乱が巻き起こる。不倫していた夫・透(竹財輝之助)を「一生家族のために働かせる」と再び家族として迎え入れた明香里(石田ひかり)だったが、今度は引きこもっていた息子・歩夢(三浦綺羅)が女装姿で部屋から現れる。さらに、再就職した透の回転寿司店では迷惑動画が拡散され、SNSで大炎上。店先には“ジャステ