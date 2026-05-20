【モスバーガー】動物性食材不使用の新作「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」発売、6年ぶりにソイパティ刷新

モスバーガーは5月20日(水)から、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で、原材料に動物性食材を使用しない「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を発売する。価格は税込620円。あわせて、「ソイパティ」シリーズ全ラインアップをリニューアルする。

モスバーガーは、「さまざまな事情･志向があるお客様同士が安心してともに食事を楽しんでほしい」という考えのもと、フードダイバーシティに対応した商品開発を進めてきた。

2008年に発売した８大アレルゲン食材を原材料に使用しない「低アレルゲンメニュー」に始まり、2015年からは大豆由来の植物性たんぱくを使用した「ソイパティ」商品を展開している。

社長室広報IR・SDGsグループリーダーの飯田知子氏は「食物アレルギーなどで食事に制限がある方、健康志向の方、環境に配慮する方など、どんな方でも『みんなが一緒に食事ができる喜び』を共有できるよう、フードダイバーシティの実現を目指している」とコメントした。

社長室広報IR・SDGsグループリーダーの飯田知子氏

〈６年ぶりに「ソイパティ」をリニューアル、おいしさを追求〉

今回発売する「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」は、主要原材料に動物性食材を使わないコンセプトを維持しながら、新開発の米粉入りバンズやアボカドを採用し、おいしさにもこだわった商品だ。

ソイパティは6年ぶりにリニューアルする。大豆や小麦由来の植物性たんぱくを使用し、玉ねぎを加えることで、従来よりも肉に近い味や食感を追求した。パティを鉄板で焼き上げることで香ばしさを引き出し、厚みを持たせることで食べ応えも向上させた。

商品開発第一グループ・チーフリーダーの上田洋輔氏は「食事に制限のない方にも、おいしさで選んでいただける商品を目指している。肉のパティに近い食感を再現するため、噛みごたえを数値で計測して開発した。また、工場でパティを蒸す工程を取り入れ、パサつき感を軽減した」とコメントした。

商品開発第一グループ・チーフリーダーの上田洋輔氏

〈米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー〉

リニューアルしたソイパティに、ダイスカットしたアボカドを合わせ、グリーンリーフ、トマト、オニオンスライスを新開発の米粉入りバンズで挟んだ。別添えの「プラントベースタルタルソース(国産バジル)」をかけて楽しめる。

米粉入りバンズは、小麦粉に米粉を配合することで、もっちりとした食感を実現した。プラントベースタルタルソースには植物性マヨネーズを使用し、国産バジルや乾燥玉ねぎを合わせ、隠し味として味噌を加えている。

価格:620円

※一部副原料に野菜･穀物以外の原料を含む

※低アレルゲンメニューではない

「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」

〈ソイパティシリーズ リニューアル〉

「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」の発売に合わせ、既存の「ソイパティ」シリーズも新ソイパティへ刷新する。

対象は、ソイモスバーガー、ソイスパイシーモスバーガー、ソイモスチーズバーガー、ソイスパイシーモスチーズバーガー、ソイテリヤキバーガー、ソイモス野菜バーガー、ソイハンバーガー、ソイチーズバーガー、モスの菜摘（なつみ）ソイモス野菜、ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜、ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜 の全11商品。メニュー表記に「ソイ」マークのある商品は、プラス20円でソイパティに変更できる。