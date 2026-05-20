アーセナルが22季ぶり14回目となるプレミアリーグ制覇を決めた。19日に開催されたプレミアリーグ第37節ボーンマスvsマンチェスター・C。首位のアーセナルを勝ち点5差で追う2位のマンチェスター・Cが、最終節まで逆転優勝の可能性を残すには勝利を収めるしかなかった。しかし、前半39分にボーンマスに先制を許すと、後半ATにFWアーリング・ハーランドが1点を返すにとどまり、1-1のドロー決着。この結果、アーセナルの22季ぶりと