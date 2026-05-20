アーセナルが悲願のプレミア制覇!! 2位マンC痛恨ドローで無敗V以来、22季ぶりの優勝が決定!!
アーセナルが22季ぶり14回目となるプレミアリーグ制覇を決めた。
19日に開催されたプレミアリーグ第37節ボーンマスvsマンチェスター・C。首位のアーセナルを勝ち点5差で追う2位のマンチェスター・Cが、最終節まで逆転優勝の可能性を残すには勝利を収めるしかなかった。しかし、前半39分にボーンマスに先制を許すと、後半ATにFWアーリング・ハーランドが1点を返すにとどまり、1-1のドロー決着。この結果、アーセナルの22季ぶりとなるプレミアリーグ制覇が決定した。
アーセナルはシーズンを通して首位をキープしてきたが、4月に入ってからマンチェスター・Cが猛追。第33節の直接対決ではマンチェスター・Cが2-1の勝利を収め、両チームの勝ち点差は3まで接近した。しかし、その後はアーセナルが白星を重ねてマンチェスター・Cを抑え、03-04シーズンの無敗優勝となるプレミアリーグ制覇を成し遂げた。
19日に開催されたプレミアリーグ第37節ボーンマスvsマンチェスター・C。首位のアーセナルを勝ち点5差で追う2位のマンチェスター・Cが、最終節まで逆転優勝の可能性を残すには勝利を収めるしかなかった。しかし、前半39分にボーンマスに先制を許すと、後半ATにFWアーリング・ハーランドが1点を返すにとどまり、1-1のドロー決着。この結果、アーセナルの22季ぶりとなるプレミアリーグ制覇が決定した。
アーセナルはシーズンを通して首位をキープしてきたが、4月に入ってからマンチェスター・Cが猛追。第33節の直接対決ではマンチェスター・Cが2-1の勝利を収め、両チームの勝ち点差は3まで接近した。しかし、その後はアーセナルが白星を重ねてマンチェスター・Cを抑え、03-04シーズンの無敗優勝となるプレミアリーグ制覇を成し遂げた。