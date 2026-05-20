芸歴45周年を迎えた女優真矢ミキ（62）が、舘ひろし（76）主演の映画「免許返納！？」（6月19日公開、河合勇人監督）に弁護士・木村暁子役で出演する。映画スター南条弘（舘）のライバル俳優・尾崎誠（宇崎竜童）の2番目の妻で、最初の妻・麗子役の大地真央（70）と初共演を果たした。このほど日刊スポーツの取材に応じ、見どころや人生観を語った。【鎌田良美】◇◇◇今作でひょんなことから免許返納を迫られた