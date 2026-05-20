芸歴45周年を迎えた女優真矢ミキ（62）が、舘ひろし（76）主演の映画「免許返納！？」（6月19日公開、河合勇人監督）に弁護士・木村暁子役で出演する。映画スター南条弘（舘）のライバル俳優・尾崎誠（宇崎竜童）の2番目の妻で、最初の妻・麗子役の大地真央（70）と初共演を果たした。このほど日刊スポーツの取材に応じ、見どころや人生観を語った。【鎌田良美】

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今作でひょんなことから免許返納を迫られた映画スター・南条は、思い残したミッションを遂げるために旅をする。「私も随分長く生きてきたんですけど、悲劇も割と喜劇みたいというか。笑いながらいろんなことが起きたり、もう笑えないと思うところに助け舟が来たりする。そういう、人生を俯瞰（ふかん）で見ている感がありましたね」と試写の感想を明かした。

旅にドタバタはつきものだ。イケおじ、舘ひろしがかっこつかない。滑稽なのにキュンとくる。その喜劇俳優ぶりに「かっこ悪いことをやっても成立する。キュートとセクシーがパッケージ」と敬意を払った。

演じた暁子は、反社に襲われる南条と尾崎の一人息子・亮（黒川想矢）を助ける。弁護士は10年フジテレビ系「弁護士 朝吹里矢子」、15年NHK「全力離婚相談」でも演じており、世間の“真矢ミキ像”にもハマっていると言える。だが意外にも、南条を自身に当てはめて見たという。

「私はかっこいい役、スマートな役が多いけど、めちゃめちゃ水面をバタバタしてるってことがすごく多い。大人になるほど足をバタつかせてこいでいる。自分の日々を思い浮かべても『ハタから見たら笑えるよね、この必死さ』と思うことは多いです」

ともに宝塚歌劇団出身の大地とは初共演となった。男役を志すきっかけになった、憧れの存在。「転勤族でずっと公立だったので、学校にいる男子と宝塚の中性の世界をどうくっつけて見ていいのか分からなかった。そんな時に大地さんは『あ、ああいう人いる』みたいな。衝撃でした」。入団後1年ほどは長かった髪を、大地を見てすぐに短くカットした。

退団してから食事に行く仲になった。それでも同じシーンでは気持ちが高ぶった。「一緒に出てるって。素人に戻りそうなせめぎ合いがありましたね」。舘と大地はともに俳優役。「ご本人たちも俳優でゴージャスだから、おふたりが会ってらっしゃるところは優雅なんですよ。超高級ホテルの香りが映画館にもしてくるくらい。そのゴージャスな雰囲気に酔わないように考えて全うしました」と思い出の撮影を振り返った。

運転免許を取得したのは22歳の時だった。「劇団に通えたらいいと思って取ったんですけど、最初にCDを入れて、マドンナを赤い中古車で聞いた時、本当に気持ちよかった。イケてるって思った。ちっちゃな中古車で。時代でしょう」。免許を取る時、行きたいところ、乗せたい人を考える。いざ返納のリミットが迫ったら−。人は同じように行っておきたいところ、最後に乗せたいのは誰かを考える。「入り口と出口って似てると思うんです」。

そして返納したとしても、最終的に「寄り添ってくれる人、一緒に人生に乗車してくれてた人がこんなにいたんだと振り返れる。ハンドルがなくなっても、自分の運転は自分なんだな」と気付く。人生はすごろくのように時には止まったり、後退したりしながら進む。「絶対コマを進めたいと思って。私、今、ロードムービー中」と笑った。

今作には年齢に関係なく、新しい1歩を踏み出せるというメッセージも込められている。真矢は50代で高卒認定試験に合格し、昨春は3カ月間オーストラリアに留学して語学スクールに通った。

「いつも自分は足りてないと思うんです。15歳で宝塚に入っちゃったんで、やり足りてないってやつですね。原動力は一種のコンプレックスだと思います」

もっと勉強したかったと思えば「今でもいいじゃん」と考える。渇望感が足を前に進ませる。せりふ覚えが早くなるという効果もあった。「鍛えてる限り、細胞って増えるんじゃないかとか、伸びしろってまだあるんじゃないかって思うこと、ありますよ」。

宝塚入団から今年で45年。道のりを振り返ることには興味がなかったという。「この映画をやって、ちょっと振り返ってみようかなと思いました。目の前のことに必死で生きてきたらここに来ていた。地道だけど、その積み重ねみたいですよね。どうやら人生は」。「ゴールはしたくない」というすごろくの先に、さらなるネクストステージが待っている。

◆真矢（まや）ミキ 1964年（昭39）1月31日生まれ、大阪・豊中市出身。79年宝塚音楽学校入学。81年宝塚歌劇団入団。95年「エデンの東」で花組男役トップスター。98年退団。99年に女優デビューし、03年映画「踊る大捜査線 THE MOVIE2」の管理官・沖田仁美役で話題に。08年にバレエダンサー西島数博と結婚。165センチ。血液型O。

◆「免許返納！？」 かつてアクション俳優として映画界のスターダムにのし上がった南条弘は70歳となり、あるコメントを発端に世間から免許返納を迫られる大ピンチに直面。運転免許センターから逃亡し、盟友の最後の願いと妻との約束、2つの思い残しをかなえようと奔走する。出演は舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、宇崎竜童ほか。主題歌はTHE ALFEE「Crossroad−愛の免許返納−」。