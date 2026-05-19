レンブラントホテル海老名のレストラン「アルエット」では、2026年6月19日（金）から9月27日（日）の期間、「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」を開催します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】同ホテルでは、2023年から2025年まで「海賊ビアガーデン 〜カリビアンナイト〜」を開催していましたが、今年からテーマを一新。恐竜の世界観でビアガーデンを楽しめる空間となります。バイキング料理は、ホテル料理長が