フィンランドのデザインハウス「マリメッコ（Marimekko）」はブランド創立75周年！（写真）【マリメッコ】限定バッグ「75周年記念トートバッグ」特別に制作された限定のアニバーサリーバッグの第2弾が、2026年5月15日（金）より販売開始されます！アーカイブの中でも象徴的なプリントである「ウニッコ（Unikko）」と「ヴィヒキルース（Vihkiruusu）」を使った特別デザインの限定バッグに注目です♪2つのデザインが融合！「75周年記