開催：2026.5.19 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 12 - 0 [ブレーブス] MLBの試合が19日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。 マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。 2回裏、8番 ジョセフ・マック 5球目を打ってファーストゴ