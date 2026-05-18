株式会社ケンコープロフェショナルイメージング（KPI）は5月18日（月）、同社が取り扱うGODOXの照明ソリューション「Lite Flow（ライトフロー）」の一部製品について、価格改定を実施した。最大28％の値下げを行う。 「Lite Flow」は、高精度な鏡面加工により光を自在にコントロールする、スタジオ撮影やシネマ制作向けのハイエンドな反射板（シネリフレクター）システム。 今回の価