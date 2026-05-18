「第6回ふげん社写真賞」の作品募集が6月3日（水）に始まる。 「ふげん社写真賞」は、渡辺美術印刷株式会社の創立70周年記念事業として2020年に創設された写真賞。写真表現の歴史に確かな歩みを記し、写真および印刷出版の文化を拡張・深化させるため、作家の支援や写真集の出版を行っている。 グランプリ受賞者（1名）には、写真集の出版と、ふげん社ギャラリー（東京都目黒区）での出版記念展を開催する権利が授与