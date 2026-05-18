音楽は日常の中に彩りを添えてくれますよね🎵さらにライブで本人の生のパフォーマンスを聞いて盛り上がり、心に栄養を与えてくれますよね！？中でも、なかなか日本で見ることが出来ないアーティストとなると、聞き逃せません！！なんとこの方は、１１年ぶりの来日公演！1960年にシュープリームスでデビューしてから６０年以上もエンタメ界の第一線で活躍し続けるレジェンド！ダイアナ・ロス♡５月２３日に土曜日Kアリ