音楽は日常の中に彩りを添えてくれますよね🎵

さらにライブで本人の生のパフォーマンスを聞いて盛り上がり、心に栄養を与えてくれますよね！？

中でも、なかなか日本で見ることが出来ないアーティストとなると、聞き逃せません！！

なんとこの方は、１１年ぶりの来日公演！

1960年にシュープリームスでデビューしてから６０年以上もエンタメ界の第一線で活躍し続けるレジェンド！

ダイアナ・ロス♡

５月２３日に土曜日Kアリーナ横浜にて、貴重な来日公演があります！

現在82歳（年齢を言うのは失礼ですが・汗）！

昨年末ニューヨークで行われたカウントダウンライブでも、圧巻のパフォーマンスを見せてくれています！

あの華麗でパワフルな歌声は健在です！

シュープリームスのリーダーとしてブレイク。モータウン・レーベルの黄金期を築き上げ、その後もソロ・シンガー、女優としても大活躍。

これまで１８曲の全米ナンバーワンヒットを放ち、ギネスワールドレコーズから「世界で最も成功した女性アーティスト」に認定。

マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、ビヨンセなど影響を受けたアーティストは数知れず。

その影響は、もちろん日本でも！

今週は、なんと、今あるのはダイアナ・ロスのお陰！という森公美子さんがゲストに登場！

ラスベガスやニューヨークでもご覧になっているというもりくみさん。

１１年前の日本武道館での公演では、ダイアナ・ロスにマイクを向けられた！というエピソードも。

毎日１曲、お好きなナンバーを紹介しながら、ダイアナ・ロスの魅力や思い出を伺います。

〜ラインナップ〜

【月】ダイアナ・ロスを愛するもりくみさんご来店！

【火】ダイアナ・ロスの歌の魅力

【水】ラスベガス、NY、日本で観たライブでの魅力

【木】あのマイケル・ジャクソンにも影響を与えた！

【金】来日公演はどうなる！？大胆予想！

〜イベント概要〜

【タイトル】『Diana in Motion JAPAN 2026』

【日時・会場】５月２３日（土）Kアリーナ横浜にて。18時スタート

【チケット料金】特典グッズ付きGOLD指定席 67,000円

SS指定席 37,000円 S指定席 28,000円 A指定席 18,000円（いずれも税込）

【来日公演オフィシャルサイト】https://www.creativeman.co.jp/artist/2026/dianaross/