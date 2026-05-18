Prime Videoの人気ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン5が、ついにシリーズ完結を迎える。過激なヒーロー風刺と、血みどろのバイオレンス、そしてどうしようもなく人間くさい登場人物たちの物語は、どのような結末にたどり着くのか。 最終話の配信を前に、スターライト／アニー役のエリン・モリアーティと、ヒューイ役のジャック・クエイドが、THE RIVERのインタビュー