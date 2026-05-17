Jリーグは５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節の６試合を各地で開催。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは、川崎フロンターレとFC町田ゼルビアが対戦した。この日行なわれた試合のうち、19時キックオフの唯一のナイターゲーム。EASTグループ６位の川崎と、３位の町田による一戦は、立ち上がりから攻守が激しく入れ替わる展開となった。ホームの川崎は山原怜音が右サイドを突破して好機を演出。対する