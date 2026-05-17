きのう夕方、高岡市の寺で火事があり、警察と消防はきょう、火事の原因を調べています。警察によりますと、きのう午後6時45分ごろ、高岡市利屋町の大法寺の「屋根から黒煙と炎が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。現場は住宅が密集した地域で、火はおよそ9時間後に消し止められました。大法寺は日蓮宗で室町時代の1453年につくられました。敷地内には、4人が住んでいましたが、逃げ出すなどして無事でした。警察