「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャースのブレーク・スネル投手が１９日に左肘の手術を受けることが１６日、明らかになった。ロバーツ監督が試合前に明かした。スネルは１４日のキャッチボールで左肘に違和感を訴え、先発予定だった１５日・エンゼルス戦の登板を試合開始４時間半前に回避。その後、左肘関節内遊離体の影響で負傷者リスト入りすると発表されていた。ドジャースでは今季加入したディア