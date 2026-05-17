日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。5月17日（日）は、ゲストに内藤剛志とAKB48の伊藤百花を迎えて放送される。鹿児島県の山の中に、不思議な形に切り拓かれた敷地を発見。黒い屋根の建物が確認できるが、畑のようなものは見当たらない。山の裾野に美しい田園風景が広がる集落へとやってきた捜索隊は、その道中、畑で作業中の住人を発見する。さ