築98年の“ポツンと一軒家”に住むのは、元芸能人の付き人！58年前に妻とドラマのようなロマンス

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

5月17日（日）は、ゲストに内藤剛志とAKB48の伊藤百花を迎えて放送される。

鹿児島県の山の中に、不思議な形に切り拓かれた敷地を発見。

黒い屋根の建物が確認できるが、畑のようなものは見当たらない。

山の裾野に美しい田園風景が広がる集落へとやってきた捜索隊は、その道中、畑で作業中の住人を発見する。

さっそく衛星写真を確認してもらうと、「確かにこの辺りに80歳くらいの方が住んでいる一軒家があります。詳しくはわからないですが…」と有力な情報を得る。

住民から山道の入り口を教えてもらった捜索隊。鬱蒼とした森を抜けた先、景色が広がると、ポツンと立派な日本家屋が立っていた。

そこで出迎えたのは、83歳の夫と、「ウソでしょう！信じられない!!」と捜索隊との対面に笑顔を見せる妻（78歳）だった。

妻の生家という日本家屋は築98年。「麓の集落にある小学校までは3.5キロくらい。毎日、山道を歩いて通っていたのでかけっこだけは得意でした」と笑う。

一方の夫は山形県出身。一時期は芸能人の付き人、マネージャーなどを担当した異色の経歴だ。

今から58年前、まるでドラマのようなロマンスを経て結婚した馴れ初めは、スタジオで見守っていた内藤も「幸せな映画を1本観終えたような気分です」と話すほど。

そんな仲のいい夫婦の山奥での暮らしぶりにも密着していく。