ベーシックながら装備も充実した最廉価モデルとは？トヨタは2026年5月12日、「カローラ」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たに2色のボディカラーを追加したほか、Xグレードの標準装備を充実させています。そのなかでも、もっとも手頃な価格で購入できるエントリーグレードは、どのような仕様なのでしょうか。【画像】これが“一番安い”トヨタ新「カローラ」の姿です！ 画像を見る！（18枚）カローラは19